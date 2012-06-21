Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Ситуація на шахті «Надія» на Львівщині набула суспільного резонансу, однак більшість ЗМІ не наводить певних нюансів цієї історії, які дещо змінюють погляд на ситуацію. Натомість з Міністерства енергетики України повідомили: працівники міністерства провели детальний аудит фінансової ситуації на ПрАТ «Шахта «Надія» (перший і головний нюанс –– шахта не державна, а приватна!).
За результатами перевірки виявлено численні зловживання з боку попереднього керівництва підприємства –– скажімо, видобуте на шахті вугілля продавали за істотно заниженими цінами. От і кажіть після цього, що приватник –– більш ефективний господар, ніж держава!
Такі дії керівництва призвели до фінансової неспроможності підприємства, накопичення боргів із зарплати. При цьому Міністерство відповідально заявляє, що держава не має заборгованості перед шахтою.
Задля врегулювання ситуації Міненерго надіслало до Калуської ТЕЦ прохання розрахуватися за надану вугільну продукцію на суму 3,7 млн задля погашення боргів із зарплати. Звідти запевняють, що зважили на прохання і перерахували гроші ще 31 серпня, однак відомостей про виплату зарплати поки не надходило. Водночас у Міністерстві готують звернення до правоохоронних органів з метою притягнути до кримінальної відповідальності тих керівників шахти, що довели її до фактичного банкрутства.