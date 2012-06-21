Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час онлайн брифінгу розповіла, чому закупівлі лікарських препаратів і медичних виробів через міжнародні організації у попередніх роках розпочиналися пізно. Одна з причин цього – у 2018–2019 роках гроші закупівельникам переважно перераховувалися у жовтні-грудні. Відповідно ліки за два попередні бюджетні періоди Україна отримує цього року.
«Триває постачання ліків і медичних виробів спеціалізованими міжнародними організаціями за бюджети попередніх років. Так, із квітня 2020 року поставлено ліків і медичних виробів на 2,3 мільярда гривень. Дебіторська заборгованість міжнародних закупівельників за останні місяці суттєво скоротилася – на 26,2%. Станом на 31 липня, вона становить 3,8 мільярда гривень. За кошти цьогорічного бюджету міжнародні організації мають здійснити закупівлі на суму майже 2 мільярди гривень. 7 серпня МОЗ оголосив відбір закупівельних організацій, укладання договорів планують на кінець місяця. І це дуже гарні новини», – зауважила Світлана Шаталова.
Також заступниця міністра розповіла, що медичному закупівельнику України – ДП «Медичні закупівлі» у 2020-му в держбюджеті передбачено 5,8 мільярда гривень. «Процес закупівель стартував у червні. Уже оголошено тендери на закупівлі ліків і медичних виробів на суму 3,9 мільярда гривень. На черзі тендери на суму 430 мільйонів гривень – МОЗ уже погодило номенклатуру. Тож очікуємо на постачання ліків і медичних виробів уже до кінця 2020 року», – зазначила вона. І додала, що на початку серпня у ДП створено незалежну наглядову раду, що стане запорукою результативної та ефективної роботи підприємства.
За її словами, наразі доступних залишків ліків і медичних виробів у лікарнях регіонів обліковується на суму 5,6 мільярда гривень, що майже відповідає річним бюджетам закупівель у 2017 – 2019 роках.
«МОЗ докладає усіх зусиль, щоб вчасно організовувати закупівлі в цьому році. Паралельно разом з експертами працює над номенклатурою на 2021 рік. Пропозиції до номенклатури підлягатимуть обов’язковому громадському обговоренню. МОЗ завчасно оцінюватиме потреби регіонів на наступний рік. Така організація має нарешті допомогти вибратися з поставок дво- трирічної давнини і перейти до планових, а не хаотичних закупівель. Лікарні мають бути забезпечені всім необхідним. Все має бути системно, прозоро, з увагою до потреб пацієнтів і відповідальністю перед ними», – наголосила Світлана Шаталова.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»