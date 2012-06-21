Коронавірус відступить, коли розпочнеться масова вакцинація населення. "Ми близькі до того, щоб переламати ситуацію, але вакцина прискорить це", - заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в штаті Нью-Гемпшир.

Розповідаючи про препарат, який зараз проходить випробування, американський лідер пообіцяв, що "він буде доставлений швидко". Нагадаємо, що під час політичних дебатів 23 жовтня господар Білого дому сказав, що вакцина з'явиться протягом декількох тижнів.

А ось головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи не поділяє оптимізму Трампа. За словами фахівця, перший час щеплення від COVID-19 будуть робити тільки тим, хто входить до групи ризику. Масова ж вакцинація розпочнеться в кращому випадку навесні наступного року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»