У Великобританії потужний ураган Френсіс оголив древній ліс, який затонув у затоці Платье понад 4500 років тому. Ця подія досі вважалася тільки легендою.
Як повідомляє BBC News, відразу кілька древніх скам'янілих дерев було виявлено очевидцями на пляжі Лланріхстад. Вони були знайдені після шторму Френсіс, що налетів на Уельс у серпні.
Вчені вже встановили, що буквально «воскреслий» з-під води ліс провів у піску на морському дні 4500 років. Вчені також не виключають, що вік деяких дерев може бути і більш давнє – зараз проводяться тести для точного визначення віку. Уточнюється, що знайдений ліс знаходиться приблизно у 21 кілометрі на південь від містечка Лланріхстуд в Уельсі.
«Ця знахідка була одночасно захоплюючою і тривожною, – зізнається доктор Хіуел Гріффітс з Університету Аберіствіт. – Воно цікаве тому, що це додаткове свідчення процесів зміни клімату, які тривають вже дуже довго. Але ця знахідка також викликає занепокоєння, оскільки ми бачимо, що зміни ландшафту відбуваються все частіше. Це пов'язано і з впливом штормів, які, як нам здається, теж відбуваються набагато частіше».
Знахідка викликала інтерес ще й тому, що виявлений ліс відразу ж став асоціюватися з міфом XVII століття про затонулу цивілізацію, «Атлантиду Уельсу», відому як «Затонула сотня». Згідно з легендою, це королівство поглинуло море після того, як Сейтенін, страж морської оборони, забув зачинити ворота.
Науці відомо кілька версій цього міфу. Згідно з однією із них, цей ліс простягався більш ніж на 35 кілометрів на захід від затоки Кардиган. До речі, у пізнішій версії сторож, призначений для нагляду за воротами, описаний як п'яниця. Саме сильним сп'янінням і пояснюється в легенді те, що королівство загинуло.
Коментуючи знахідку, британський історик Джеральд Морган відзначив, що раніше по всьому узбережжю Уельсу було виявлено величезну кількість скам'янілих дерев. На цей раз шторм допоміг знайти ліс, про який раніше вчені нічого не знали.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»