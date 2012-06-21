Останні наукові експерименти показують, що сканування мозку, швидше за все, може діагностувати суїцидальні думки в людей. Їхні результати, за повідомленням закордонних ЗМІ, свідчать, що вже існує новий спосіб оцінки вразливості особи до самогубства.
Доктор Кетрін Макх'ю з Університету Нового Південного Уельсу, каже, що лікарі іноді вважають, що наявність суїцидальних думок є визначальним показником ризику самогубства. «Знаємо, що думки про самогубство можуть швидко минути, і пацієнти можуть вдатися до суїциду лише після короткого періоду появи імпульсивності, під впливом раптового спонукання», – пояснює пані Макх’ю.
У дослідженні взяли участь 17 осіб, які раніше зізналися у суїцидальних думках, а також контрольна група без таких тенденцій. Під час сканування мозку учасників попросили надати визначення шести понять: «смерть», «жорстокість», «біда», «безтурботність», «доброта» та «похвала».
Дослідники заявили, що їхній алгоритм був на 91% точним для визначення того, чи є людина із суїцидальної або контрольної групи. На думку експериментаторів, найважливіше – це те, що за допомогою цього методу можна визначити, чи хтось роздумує про самогубство, лише перевіривши його асоціації, називаючи теми, пов'язані з життям і смертю.
Але вчені також попередили, що потрібно провести більше досліджень, перш ніж ризик самогубства можна передбачити таким чином.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»