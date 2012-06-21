«Скарби гетьмана» — під такою назвою 26 травня у Чигиринському районі на Черкащині пройде автоквест. Його організатором виступив автомобільний клуб «Черкаси» спільно з командою Всеукраїнського фестивалю VIRA FEST. Тож і проходитиме квест у перший день фестивалю.
30 команд поїдуть Чигиринщиною у пошуках гетьманського скарбу. Однак, щоб його знайти, кожній команді доведеться виконувати різні завдання, прокладати маршрути та читати карту. Організатори зазначають, що постать Богдана Хмельницького була оповита ореолом таємничості, тому й і автоквестерам доведеться розгадувати чимало загадок. І лише найспритніші зможуть знайти ретельно схований скарб.
Як розповів керівник автомобільного клубу «Черкаси» Андрій Яроменко, років з десять тому у Черкасах часто проходили різноманітні автоквести. Тепер завдяки фестивалю VIRA FEST відроджують цю традицію та організовують автоквест на території Чигиринського району. Команди побувають не лише в туристичних місцинах, а й на таких локаціях, про які навіть не чули. Тому всім учасникам автоквесту гарантують позитивні та незабутні враження.
Організатори додають, що кількість учасників у кожній команді може бути різною. Але обов’язково до машини потрібно покласти лопату, адже не виключено, що легендарний скарб доведеться відкопувати.