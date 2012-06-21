Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
В Україні – пластуни, в Польщі – харцери, – це національні назви представників молодіжного руху скаутів. Цими днями представники з 20 областей зібралися на Рівненщині з нагоди 30-річчя відродження скаутського руху в Україні. І запросили на ювілейний вишкіл колег із Польщі, Білорусі, США, Канади та Австралії.
Таборують на природі, у наметовому містечку в мальовничому селі Хотин Рівненського району: з молоддю тут працюють правники, військові, патрульні, медики, спортсмени.
«Національна скаутська організація була під забороною в радянські часи й відновилася в 1989 році. Сьогодні ми бачимо цілеспрямовану молодь із «Пласту», яка завжди поруч – і в становленні та розвитку держави, і в революції гідності, і в захисті Батьківщини від російського агресора», – відзначив в. о. голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко.
«Це знакова подія для молодіжного руху в Україні, тому прийнято рішення про фінансування національної скаутської організації «Пласт», – додає заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема. – А на проведення «Джемборі-2019» – саме так називається цей захід – з держбюджету виділено мільйон гривень.
«Джемборі» – міжнародний скаутський термін, який означає зліт. Його мета надати нового потужного імпульсу патріотичному рухові, що подає приклад для молоді: сповідувати християнську мораль, жити з вірою в Бога та правдиво служити своїй державі.
Родзинкою унікальної зустрічі стало спілкування з головою Всесвітнього «Пласту» Мартою Кандюк-Кузьмович. А ще – подорожі туристичними маршрутами краю: древня Пересопниця, сивий Острог, Тунель кохання в Клевані… І,звісно ж, пластова оселя в селі Волошки: тут анонсували створення на Рівненщині комунального закладу «Обласний пластовий вишкільний центр», який відроджуватиме національні скаутські традиції.