Національний консультант ФАО (організація ООН з питань продовольства та аграрного виробництва) та аналітик сільськогосподарських ринків Андрій Панкратов розповів про експортний потенціал яловичини, який не був використаний у 2017 році.
За офіційними даними Держстату, 2017 року з України було експортовано 88 тисяч голів великої рогатої худоби живцем, виручка від експорту худоби на забій склала 33,5 мільйонів доларів США. Середня вага однієї голови становила 294 кг, а середня ціна кілограму живої ваги становила всього 1,32 долари.
Останні дві цифри – жалюгідно малі. Відповідно експерт ставить три запитання:
– скільки можна було б заробити, якщо експортувати не худобу, а яловичину та субпродукти, хоча б по тій невисокій ціні, по якій фактично експортувалася наша яловичина в минулому році (2,89 долари за кг)?
– скільки можна було б заробити, якщо експортувати не ту худобу, що зараз, а кондиційних, правильно відгодованих бичків вагою 550 кг, як це рекомендують експерти?
– і скільки буде, якщо скласти і те, і інше разом?
За розрахунками Андрія Панкратова на основі офіційних даних, якби замість живої худоби, що була продана за кордон минулого року, експортувалася яловичина, то країна додатково отримала б щонайменше 2,7 млн. доларів США. Якби середня вага голови ВРХ на експорт була б на рівні 550 кг, то додаткова виручка становила б понад 29 мільйонів доларів. І це при ціні 1,32 дол./кг живої ваги, яка була в 2017 році.
І, нарешті, якщо б відгодувати бичків до 550 кг і переробити їх в Україні, то експорт яловичини, отриманої з тієї ж кількості голів, приніс би вже додатково понад 34 мільйони доларів США або 910 мільйонів гривень. Це знов-таки, по низьких цінах і без субпродуктів. Якщо ж долучити і їх, то й мільярд був би цілком доступним!