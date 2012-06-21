Британське представництво марки Skoda випустило додаток для смартфона під назвою Parent Taxi, яке виконує функцію таксометра і пропонує дітям розплачуватися за свої поїздки з батьками.
Згідно з проведеним дослідженням, батьки у Великобританії щороку проїжджають в середньому понад 2 652 кілометрів, щоб відвезти куди-небудь своїх дітей. Якщо перерахувати цю відстань, наприклад, в розцінках лондонського таксі, то вийде 12 565 фунтів стерлінгів або 402 080 гривень.
Під час опитування 66 % британських батьків поскаржилися, що часом відчувають себе таксистами для власних дітей і витрачають на поїздки в навчальні заклади та інші секції по кілька годин на тиждень. Додаток Skoda Parent Taxi – це таксометр, спеціально адаптований для батьків.
Він використовує GPS для відстеження переміщення автомобіля, а потім пропонує батькам вибрати, яку домашню роботу повинна виконати дитина в якості оплати за поїздку. В опціях є мийка машини, прибирання будинку, прання одягу, миття посуду і багато іншого.
Додаток є безкоштовним і доступний для смартфонів на iOS і Android.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»