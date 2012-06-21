У Пирятинському ліцеї на Полтавщині урочисто відкрили реконструйований плавальний басейн, що через брак коштів не функціонував майже чверть століття. Об’єкт простоював, але працівники закладу надії на його відродження не полишали. І нарешті їхня мрія здійснилася. Ціна питання — понад 2,5 мільйона гривень, з яких 1,5 мільйона — кошти Державного фонду регіонального розвитку, решту надали з міського бюджету. Присутній на церемонії міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий спрогнозував, що з цього басейну розпочинатимуть кар’єру професійні плавці.
Басейн відремонтували менш ніж за рік. За цей час провели перепланування приміщень, повністю відновили чашу, замінили систему водопостачання та водовідведення, облаштували душові кабіни, санвузли, роздягальні.
— Це ще один яскравий приклад успішного розвитку і становлення нашої об’єднаної територіальної громади, яка утворилася 2015 року. Реконструкція басейну стала можливою завдяки впровадженню децентралізації. Адже тепер ми самостійно визначаємо, куди насамперед спрямовувати бюджетні кошти. І це лише одна з переваг, — розповідає голова Пирятинської об’єднаної територіальної громади Олексій Рябоконь.
Задоволений, що спортивних об’єктів на Полтавщині щороку більшає, і голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, який завжди наголошував, що на спорті заощаджувати не можна. Бо що більше ми фінансуватимемо його нині, то менше доведеться вкладати в майбутньому в медицину.
Відвідувати басейн зможуть не тільки учні ліцею, а й усі школярі громади та вихованці ДЮСШ. А це майже 2 тисячі дітей шкільного віку. Плаватимуть школярі на уроках фізкультури. І це дуже добре, адже переваг від плавання безліч. Це і розвиток усіх груп м’язів, і зміцнення суглобів, формування правильної постави, загартовування організму, зміцнення імунітету. Крім того, заняття у воді слугують профілактикою сколіозу та остеохондрозу. До речі, ще за день до офіційного відкриття басейну школярі мали змогу поплавати, і їм дуже сподобалося.