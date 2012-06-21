Цинічне вбивство журналіста, яке сталося три роки тому в Києві, досі залишається нерозкритим. Проте слідство має нові напрацювання, за якими триває копітка робота. Але ці напрями становлять таємницю слідства, тому виносити їх на широкий загал поки що не можна.
«Наразі Національна поліція має перспективні напрями своєї роботи щодо розкриття вбивства Павла Шеремета. Враховуючи, що зазначена інформація має обмежений доступ і перебуває в активній фазі, готовий вам доповісти особисто. На це я отримав сьогодні дозвіл слідчого (постанову на надання дозволу на розголошення відомостей досудового розслідування) у певному обсязі, де мені делеговано розголосити дані досудового розслідування Президентові України та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову», — так голова Національної поліції Сергій Князєв сказав під час доповіді Президенту Володимиру Зеленському.
«Ми розуміємо, що суспільство чекає саме результатів і прізвищ осіб, причетних до цього злочину, але на цей час назвати їх поки що зарано», — заявив головний поліцейський. Під час дослідження відеоматеріалів із понад 200 відеокамер спостереження отримано інформацію про маршрут злочинців та осіб, які могли готувати й виконувати цей злочин. Відпрацьовано понад чотири тисячі квартир, десятки тисяч телефонних номерів тощо.
Після цього глава держави разом із зазначеними керівниками силових структур пішов ознайомлюватися з матеріалами слідства, повідомляє УНІАН. Чекати обговорення довелося недовго, і Володимир Зеленський виконав свою обіцянку дати відповіді журналістам.
Найоптимістичнішим у цій історії стало переконання глави держави після розмови із силовиками, що злочинців неодмінно знайдуть. Президент також подякував працівникам карного розшуку. «Крім мого бажання закінчити справу, я хочу вас усіх запевнити: з того, що я побачив, я думаю, що в нас буде з вами результат. І людей, які вчинили вбивство, буде знайдено», — запевнив Президент.