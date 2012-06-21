В Ужгороді вчора, 12 квітня, в приміщенні Генерального консульства Словацької Республіки презентували в унікальний у своєму роді підручник «Словацька мова». Він призначений для студентів вищих навчальних закладів, а авторами стала завідувач кафедри словацької філології Ужгородського національного університету Світлана Пахомова та кандидат філологічних наук, доцент, перекладач, директор Музею української культури в словацькому місті Свідник Ярослав Джоганик.
В цьому виданні підручника, яке є вже другим, враховано чимало зауважень і пропозицій, зауважила Світлана Пахомова. Користуватися ним можуть не лише студенти, а й усі, хто бажає підвищити рівень володіння словацькою мовою, навіть діти. Базовий курс словацької мови викладено в зіставленні з українською мовою, тож він найкраще пасує саме для наших студентів і учнів. «Більшість інших підручників створені скоріше для англомовних, і не враховують певну схожість наших мов», – сказала вона.
Виданий за підтримки уряду Словацької Республіки, Генконсульства Словаччини в Ужгороді та Ужгородського товариства словаків, цей підручнику стане в нагоді не лише українцям, а й словакам, які за радянські часи були штучно відгороджені від їхніх етнічних коренів. Тепер вони мають змогу вивчати рідну мову безперешкодно на сучасній основі.
Генеральний консул Словаччини в Ужгороді Мирослав Мойжіта зазначив, що підручник є дуже актуальним і потрібним. Наші країни не просто сусіди, а справжні друзі, про що говорить чимало справ. Тож для подальшої співпраці важливо краще розуміти один одного. Нагадав, що в його країні розглядаються схожі проекти з вивчення української мови.