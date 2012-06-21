Лише з початку року — за два місяці сапери на Луганщині виявили та вилучили 1137 вибухонебезпечних предметів. Така особливість роботи служби в області, де тривають бойові дії. Тож серед головних завдань на нинішній рік — очищення території від мін і снарядів.
Основні проблемні питання, які виникали під час роботи у 2017-му, — ліквідація надзвичайних ситуацій під час виконання завдань на лінії розмежування та відновлення зруйнованих об’єктів життєдіяльності. Про це говорили на зборах керівного складу територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту з підбиття підсумків роботи у 2017 році і визначення основних завдань на 2018-й.
«Протягом минулого року проводили роботи з ліквідації наслідків двох надзвичайних ситуацій регіонального рівня: у Сватовому, що виникла 2015-го, та Лисичанську. Їх наслідки вже ліквідовано, проте потребують вирішення деякі питання. За рік в області виникло 2753 пожежі, на яких врятовано 89 осіб, з них 13 дітей», — підкреслив начальник управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Володимир Мирошниченко.
На його думку, за таких особливих умов, в яких четвертий рік перебуває Луганщина, важливе питання оповіщення та інформування населення про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій. Задля цього слід задіяти радіоточки: нині їх у населення 3592, в закладах і на підприємствах — 1488.
У зборах взяли участь міські голови та голови райдержадміністрацій, керівники місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, голови об’єднаних територіальних громад. Усі посадовці розуміють, що завдання, які стоять перед системою цивільного захисту, обов’язкові до виконання.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»