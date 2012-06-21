Опалювальний сезон у Смілі не буде зірвано, і в домівках жителів міста буде тепло. Це Президент Володимир Зеленський пообіцяв під час зустрічі з представниками громадськості та влади Черкаської області. На ній обговорювали проблему заборгованості теплопостачальних підприємств Сміли за спожитий газ. Глава держави пообіцяв, що правоохоронні органи розберуться в ситуації, що виникла.

Віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко зауважив: «Усе залежить від ефективності місцевої влади — міської та обласної. До смілян жодних питань, вони вчасно оплачують усі житлово-комунальні послуги (рівень розрахунків — 101%). Держава дала всі необхідні інструменти й допомогу для вчасного початку опалювального сезону. В лютому Мінрегіон затвердив схему теплопостачання міста. Але потрібно, щоб на місці добре попрацювали. Смілакомунтеплоенерго отримало змогу реструктуризувати борги перед НАК «Нафтогаз України» на 60 місяців. Але рівень розрахунків за цими зобов’язаннями низький. Це ставить під загрозу отримання від НАК номінації на постачання газу на опалювальний сезон».

Тож керівництво міста повинно знайти 3 мільйони 100 тисяч гривень, щоб розрахуватися з НАК. А ще потрібно навести в місті лад із котельнями, оптимізувати їх роботу — дозавантажити одні й заморозити інші. І останнє: припинити практику хаотичного відключення споживачів від централізованого опалення, як було в попередні два міжопалювальні періоди, яке в подальшому призводить до збільшення сум у платіжках за тепло.

Смілакомунтеплоенерго перевірять відповідно до рішення уряду. Адже у підприємства один з найвищих тарифів на теплопостачання у країні. Потрібно перевірити, куди витрачають кошти і чому накопичуються борги. Ключовий принцип нашої подальшої роботи — перевірка ефективності кожного підприємства ТКЕ.

Під час робочої поїздки на Черкащину Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської ОДА Ігоря Шевченка. Глава держави закликав дати час новому керівникові розібратися у проблемах регіону.

«Їх дуже багато. Всі одразу розв’язати не зможемо. Ми всі наполягаємо на коротких термінах. Якщо щось буде не так, то кажіть — мінятимемо кадри. Це справедливо й чесно», — цитує пресслужба Президента слова Володимира Зеленського.

Начальник поліції області Валерій Лютий доповів про перебіг розслідування жорстокого вбивства журналіста Вадима Комарова. Начальник служби автомобільних доріг області Владислав Демиденко розповів, що фінансування в регіоні спрямовують передусім на забезпечення функціонування міжнародних доріг. На запитання Президента, чи можна відремонтувати дорогу до Умані за рік, відповів в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак: «Це можливо за належного фінансування». Президент наголосив на важливості об’їзної дороги, де вже відремонтовано 2 кілометри, а загалом необхідно зробити 9.

До 1 грудня планують здати в експлуатацію злітно-посадкову смугу черкаського аеропорту. Для повного завершення комплексу треба два роки і 750 мільйонів гривень. Президент доручив заступникові керівника Офісу Президента Олексієві Гончаруку опрацювати залучення представників бізнесу до будівництва термінала, щоб у найближчі два роки місто мало міжнародний аеропорт.