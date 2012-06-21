У Черкасах почала роботу школа снайперів «Дике поле». Це двадцяте місто України, де школа відкриває свій осередок. До навчання за програмою «Основи снайперської справи – 2018» вже приступила група курсантів. Водночас навчання снайперів почалося й у Чернівцях, Одесі та Запоріжжі. Зробити Україну країною, нападати на яку – самогубство, – таку мету поставили перед собою організатори школи.
Таке навчання – громадська ініціатива спільноти власників високоточної вогнепальної зброї, яка прагне прищепити навички правильного поводження зі снайперською зброєю якомога більше людей в Україні. Озброєне та треноване населення, на їхнє переконання, – це запорука миру та добробуту країни.
«Дике поле» проводить теоретичні та практичні заняття з основ снайперської справи для цивільних осіб та солдат Збройних Сил України з червня 2014 року. За три роки підготовлено чимало діючих снайперів та інструкторів, які зараз навчають бойові підрозділи ЗСУ.