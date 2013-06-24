Понад 140 представників органів державної влади (зокрема і команда Мінсоцполітики), місцевого самоврядування, міжнародних організацій, а також фахівців соціальної сфери взяли участь у Форумі соціальних працівників «Драйвери турботи в громаді». Захід, який організували Європейський Союз та Програма розвитку ООН (ПРООН) у партнерстві з ГО «Ліга соціальних працівників України», — це платформа для професійного діалогу, обміну досвідом і впровадження інноваційних підходів у сфері соціальних послуг.

Форум став завершальним етапом представлення підсумків комплексного аналізу сфери соціальних послуг в Україні, визначення основних викликів, що постають перед громадами, і розроблення стратегічних рекомендацій для їх подолання. Учасники мали змогу обмінятися ефективними підходами та обговорити шляхи вдосконалення системи соціальних послуг, що відповідатимуть актуальним потребам громад і сприятимуть їх сталому розвитку.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, звертаючись онлайн до учасників заходу, наголосила, що соціальні послуги мають бути ближчими до людини через активну, спроможну громаду, яка допомагає завчасно, аби запобігти кризі.

«Ідеться не про точкові зміни, а про сталу систему, де громади мають інструменти, надавачі — ресурси, а люди — доступ до підтримки. Ми відкрили ринок соціальних послуг, де працюють і недержавні організації. Бачимо ефективність експериментальних послуг: підтриманого проживання й підтримки в центрах життєстійкості. Соціальна послуга — ресурс для згуртованості, нових робочих місць і стабільності», — наголосила Оксана Жолнович.

На форумі особливу увагу приділили інтеграції інноваційних підходів у систему соціальних послуг, а також розвитку ефективної міжсекторальної співпраці між державними органами, громадським сектором і міжнародними партнерами. Учасники обговорили шляхи вдосконалення механізмів фінансування соціальних ініціатив, розширення доступу до послуг для вразливих груп населення та посилення правового захисту соціальних працівників. Було представлено успішні практики різних громад, які можуть стати підґрунтям для подальших реформ і вдосконалення системи соціального захисту.

Керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні Генрік Вітфельдтнаголосив на важливості ефективних систем і послуг соціального захисту для поліпшення умов життя українців.

«Європейський Союз залишається послідовним у співпраці з Україною у впровадженні інноваційних і сталих реформ соціального сектору. Ми віримо, що наші спільні зусилля з поліпшення надання соціальних послуг стануть надійною основою для довгострокового економічного зростання та соціальної стабільності у громадах у всій Україні», — сказав Генрік Вітфельдт.

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє звернув увагу на життєво важливу потребу зміцнення спроможностей громад для врегулювання соціальних викликів.

«У часи глобальних і локальних трансформацій адаптація соціальних послуг до мінливих реалій ключова для забезпечення їхньої доцільності та дієвості. Спільно з партнерами ми працюємо над створенням сприятливого середовища, в якому громади зможуть упроваджувати інноваційні гнучкі моделі надання соціальних послуг, які ефективно реагуватимуть на сучасні потреби і сприятимуть забезпеченню рівних можливостей», — зазначив Яко Сільє.

Учасники конференції ухвалили резолюцію, яка містить практичні рекомендації для державних і місцевих органів влади щодо зміцнення системи соціальних послуг, поліпшення умов праці соціальних фахівців, удосконалення механізмів фінансування та підвищення ефективності соціальної підтримки.

Джерело: Міністерство соціальної політики