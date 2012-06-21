Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонському аеропорту розпочала свою роботу триденна XI Міжнародна агропромислова виставка АГРОПОРТ та форум з розвитку фермерства.
Традиційно такі заходи відбуваються у трьох містах України – Львові, Харкові та Херсоні на території аеропортів, терміналів, виставкових залів. Участь у форумі беруть фермери та сільгоспвиробники Півдня України з Херсонської, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей. Цього року вони обговорюватимуть особливості інвестиційного потенціалу, питання зрошення, овочівництва, садівництва, виноробства, тепличного господарства, птахівництва, рибальства, застосування енергоефективних технологій, виробництво органічної продукції.
Форум проводиться за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та Херсонської обласної державної адміністрації. Організатори обіцяють, що в рамках заходу буде встановлено національний органічний кулінарний рекорд. Зокрема, зі 150-ти кілограмів органічних ягід планується виготовити близько 100 літрів ягідного морсу.