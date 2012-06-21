1 жовтня Міжнародна спільнота відзначає День людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблею ООН. Цей день – не лише можливість нагадати всім про людський обов’язок бути турботливими й милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури та взаємозв’язку поколінь. Адже дуже хотілося б, аби вони відчували свій вік не як похилий, а саме як поважний, авторитетний, сповнений мудрості і досвіду.

Привітала українців із цим днем і міністр соціальної політики Марина Лазебна: «Хочу привітати всіх, хто перетнув позначку в 60, від душі подякувати за те, що завдяки вашій праці, наполегливості, турботі ми маємо життя, можливість вибудовувати власну країну, що ви і сьогодні активні та небайдужі, залишаєтеся для нас джерелом безцінного досвіду, мудрості, натхнення та гідним прикладом для наслідування».

Урядовець висловила переконання, що люди золотого віку – це золотий запас нашої держави, роль якого ми ще не до кінця маємо усвідомити.

Вона побажала цим людям щодня відчувати повагу і вдячність, а також – активного, щасливого та здорового довголіття в оточенні справжніх друзів і люблячих родин, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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«Урядового кур’єра»