У четвер, 19 квітня, опади вдень прогнозують у північних, центральних, східних та південних областях. Вночі у більшості регіонів України без опадів.
Синоптики обіцяють мінливу погоду в Україні найближчої доби. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Опади очікуються у світлу пору доби в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму.
Вітер північно-західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с. Температура вночі 4−9° тепла, вдень 10−15°, у західних та південних областях 17−20°.
Погода в Києві 19 квітня вночі без опадів, вдень у столиці очікується невеликий дощ. Попереджають про пориви вітру, які досягатимуть 15−20 м/с. Температура вночі 7−9° тепла, вдень 11−13°.
Найближчої доби у Львові синоптики опадів не передбачають. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8°, вдень 18−20° тепла.
Мешканців Дніпра у четвер очікує дощ лише вдень, вночі без опадів. Температура повітря вночі 7−9°, вдень 12−14° тепла.
У Харкові завтра опади обіцяють протягом доби. Температура вночі 5−7°, вдень 10−12° тепла.
У Карпатах 19 квітня Гідрометцентр опадів не обіцяє. Температура повітря вночі 6−8°, вдень 18−20° тепла.