Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Приймає численні вітання з нагоди 85-річного ювілею Герой України, Герой Соціалістичної Праці, засновник ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області Семен Антонець, якого, без перебільшення, знають в усьому світі. За його безцінний внесок в оздоровлення грунтів, довкілля, виробництво органічно чистої сільськогосподарської продукції, пропаганду здорового способу життя.
Ставши понад 40 років тому учасником унікального експерименту по запровадженню на землях Полтавщини ґрунтозахисної технології землеробства, він не тільки залишається вірним їй до наших днів, а й суттєво її доповнив, удосконалив, поширив знання про неї по всьому світу. Сучасники величають його пророком, патріархом землеробства, і це відповідає дійсності. На його полях земля живе, дихає, пахне, а за його органічною продукцією споживачі з країн Євросоюзу стоять у черзі.
Крім унікальної технології в рослинництві, «Агроекологія» утримує на площі 8 тисяч гектарів понад 6 тисяч голів ВРХ, в тому числі 3 тисячі високоудійних корів, і певну кількість голів абердин-ангуської породи м’ясного напрямку, птахоферму. Господарство співпрацює з багатьма науковими установами, вишами, на його базі захищають кандидатські й докторські дисертації, проходять виробничу практику студенти.
З ініціативи Семена Свиридоновича відновило свою діяльність Полтавське товариство сільського господарства, яке було засноване ще у 1865 році. Він — співзасновник Ліги українських меценатів, почесний громадянин Полтавщини.
Проте, мабуть, найголовніше те, що головною цінністю для себе ювіляр завжди вважав людину, її інтереси ставив на перше місце. За це й люблять та поважають його земляки, щиро вірячи, що ПП «Агроекологія» незабаром стане Державним центром з розвитку органічного землеробства.