Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Приймає численні вітання з нагоди 85-річного ювілею Герой України, Герой Соціалістичної Праці, засновник ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області Семен Антонець, якого, без перебільшення, знають в усьому світі. За його безцінний внесок в оздоровлення грунтів, довкілля, виробництво органічно чистої сільськогосподарської продукції, пропаганду здорового способу життя.

Герой України, Герой Соціалістичної Праці, засновник ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області Семен Антонець. Фото з сайту grinchenko-inform.kubg.edu.ua

Ставши понад 40 років тому учасником унікального експерименту по запровадженню на землях Полтавщини ґрунтозахисної технології землеробства, він не тільки залишається вірним їй до наших днів, а й суттєво її доповнив, удосконалив, поширив знання про неї по всьому світу. Сучасники величають його пророком, патріархом землеробства, і це відповідає дійсності. На його полях земля живе, дихає, пахне, а за його органічною продукцією споживачі з країн Євросоюзу стоять у черзі.

Крім унікальної технології в рослинництві, «Агроекологія» утримує на площі 8 тисяч гектарів понад 6 тисяч голів ВРХ, в тому числі 3 тисячі високоудійних корів, і певну кількість голів абердин-ангуської породи м’ясного напрямку, птахоферму. Господарство співпрацює з багатьма науковими установами, вишами, на його базі захищають кандидатські й докторські дисертації, проходять виробничу практику студенти.

З ініціативи Семена Свиридоновича відновило свою діяльність Полтавське товариство сільського господарства, яке було засноване ще у 1865 році. Він — співзасновник Ліги українських меценатів, почесний громадянин Полтавщини.

Проте, мабуть, найголовніше те, що головною цінністю для себе ювіляр завжди вважав людину, її інтереси ставив на перше місце. За це й люблять та поважають його земляки, щиро вірячи, що ПП «Агроекологія» незабаром стане Державним центром з розвитку органічного землеробства.