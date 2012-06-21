Настільні ігри, пізнавальні конкурси, майстер-клас зі створення дерева заповітних бажань, шоколадний фонтан, шоу мильних бульбашок — ось далеко не повний перелік розваг, які влаштували в Сєверодонецькій юнацькій бібліотеці до міжнародного Дня людини із синдромом Дауна. Гостей та подарунків було багато, навіть поліцейські патрульні завітали на свято — хотіли долучитися до атмосфери добра.
«Як і будь-хто з нас, кожна людина із синдромом Дауна унікальна. У неї власні характер, можливості, інтереси. Ці люди можуть стати відомими спортсменами, акторами, художниками, бізнесменами або просто вашими друзями, сусідами, знайомими. Поза сумнівом, така особлива людина гідна поваги хоч за те, що постійно долає труднощі, не знайомі нам із вами», — зазначив голова Луганської асоціації організацій осіб з інвалідністю Микола Надулічний.
На жаль, проблеми навчання, розвитку, працевлаштування людей із синдромом Дауна залишаються переважно турботою їхніх родин. Батьки таких дітей змушені щодня боротися за їхнє гідне існування й майбутнє, долаючи величезний опір і нерозуміння суспільства. Але асоціація готова підтримати будь-які ініціативи та сприяти поліпшенню умов соціалізації й реабілітації особливих діток. Тож до малювання дерева бажань запрошують усіх небайдужих дорослих.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»