Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Сорок років від часу заснування на Закарпатті відзначив Закарпатський академічний обласний театр ляльок «Бавка». Щоб продемонструвати досягнення трупи, у Музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді влаштували виставку з експонатами — героями вистав різних років. Гості на відкритті, які за минулі роки встигли стати дорослими, з приємністю згадували свої дитячі роки і враження від побачених тоді вистав.
Виставка в музеї розпочалася з інтерактивного знайомства з тими акторами, які сьогодні служать у театрі і творять сучасне обличчя театру. Директор «Бавки» Мирослав Петій сказав: «Театр до свого 40-річчя запланував чимало різних подій, які зацікавлять глядачів. Тож і святкування полягатиме, насамперед, у представленні нових вистав, які мають принести глядачам радість».
На сьогодні репертуар театру охоплює понад 50 вистав, дві з яких колектив підготував під час карантину.
Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв побажав артистам лялькового театру «Бавка» творчих успіхів, додавши, що ужгородці з зустрічей із акторами з нетерпінням. Привітав колег із їхнім святом і танцювальний ансамбль Закарпатського академічного народного хору. У його виконанні лялькарі побачили кілька танцювальних номерів.