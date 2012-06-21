У Сумському конгрес-центрі пройшла виставка нематеріальної культурної спадщини Сумщини, яку відвідали не лише жителі та гості міста, а й учасники Всеукраїнської наради керівників Центрів народної творчості України.
Серед численних експонатів – а це унікальні вироби з дерева, ткацькі станки, витинанки, зразки народного вбрання тощо – особливе місце займали кролевецькі рушники.
Зараз триває робота із занесення цієї духовної перлини до Репрезентативного списку ЮНЕСКО, а в Кролевецькому районі успішно діє спеціалізована програма зі збереження та розвитку місцевих об’єктів і предметів нематеріальної спадщини.