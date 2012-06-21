Розпочавшись наприкінці червня (раніше, ніж зазвичай), жнива на Черкащині підійшли до свого піку. Хлібороби у високому темпі збирають зернові та зернобобові культури. Наприклад, у СТОВ «Зоря» Черкаського району уже тиждень як змолотили горох і ріпак, завершують обмолот пшениці. Водночас розпочато підготовку ґрунту під посів озимини 2020 року.
Як розповів директор господарства Іван Дарієнко, аномальна спека у червні зумовила передчасне дозрівання озимих і ярих зернових культур. Це пришвидшило процеси формування та зумовило припікання зерна у колосі. Подекуди зерно недостатньо виповнюється, відтак можливе погіршення якості врожаю, зниження його класності.
На ланах області вже обмолочено зернові на площі 120 тисяч гектарів, що становить майже половину посівних площ. Намолочено 620 тисяч тонн зерна із середньою врожайністю 52,2 центнера з гектара — це більше, ніж торік.
Завершують в області збирання озимого ячменю, який також вродив непогано — цієї культури намолочують з гектара по 51,5 центнера. У господарствах закінчують обмолочувати горох — його урожай також кращий, ніж торік. Наразі триває збирання озимого жита та ярого ячменю, озимого ріпаку.
Хоч засуха та спека й вносять корективи, однак аграрії області сподіваються зробити свій вагомий внесок у забезпечення країни хлібом та іншим продовольством.