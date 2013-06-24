У Києві Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Президента США з питань України генералом Кітом Келлогом віч-на-віч та в розширеному форматі.
«Ми вдячні Президентові США за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку. У нас була дуже хороша розмова в Гаазі з паном Президентом і була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн», — сказав глава держави. Володимир Зеленський і Кіт Келлог обговорили російські масовані атаки на цивільних і критичну інфраструктуру та посилення української ППО. Тільки в червні росіяни запустили по Україні понад 330 ракет, зокрема 80 балістичних, більш ніж 5 тис. ударних дронів і 5 тис. авіабомб.
Президент підтвердив готовність України купити американську зброю, передусім системи ППО. Сторони обговорили спільне виробництво дронів, можливість прямих закупівель українських БпЛА Сполученими Штатами та потенційну купівлю озброєнь у співпраці з європейськими партнерами. Ішлося про припинення вогню, збільшення тиску на росію та спільні кроки заради настання достойного тривалого миру, повідомляє Офіс Президента.