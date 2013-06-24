Міністр юстиції тацифрових справ Естонії Ліїса-Лий Пакоста тазаступник міністра цифрової трансформації України Віталій Балашов підписали меморандум про співпрацю угалузі цифровізації такібербезпеки.
«Підтримка Естонії безцінна— політично, військово, атакож уцифровій галузі. Цей меморандум— черговий крок узміцненні нашого партнерства. Цифрові рішення такібербезпекакритично важливідля захисту держави і планування майбутньої відбудови. Вдячний естонській стороні забеззаперечну підтримку України танаше багаторічне партнерство», — наголосив перший віцепрем’єр-міністр —міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Меморандум передбачає втілення спільних проєктів угалузях ШІ, кібербезпеки таелектронних сервісів.
«Цей меморандум— непросто декларація намірів, аконкретний план дій, який виводить нашу співпрацю нановий рівень. Мипрагнемо втілювати практичні проєкти, які створюватимуть рішення, корисні обом сторонам, іматимуть потенціал для міжнародного застосування», — переконана Ліїса-Лий Пакоста.
Серед ключових напрямів співпраці: створення спільного прискорювача штучного інтелекту (AIAccelerator) для тестування тавпровадження ШІ-рішень удержавних органах; запровадження AIsandbox для безпечного тестування нових технологій; реалізація пілотних EdTech-проєктів зістворення ШІ-тюторів тацифрових платформ для навчання; розроблення івпровадження докінця 2026року щонайменше одного спільного proof-of-concept (POC) проєкту зіштучного інтелекту; спільна участь уміжнародних кібернавчаннях, зокрема вLocked Shields, які проводить Центр передового досвіду НАТО зкібероборони (CCDCOE); розроблення відкритих GovTech-рішень тапрограм навчання для держслужбовців; обмін досвідом угалузі управління даними тавпровадження постквантової криптографії ве-сервісах для забезпечення стійкого захисту даних умайбутньому; проведення регулярних зустрічей експертів, воркшопів ідемоднів, зокрема зтематики застосування ШІв галузі кібербезпеки; обмін найкращими практиками таінформацією про кіберзагрози, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.