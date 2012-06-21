Вже протягом двох років від початку роботи нинішнього уряду громадськість і Кабінет Міністрів працюють спільною командою. Про це заявив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко під час відкриття публічного заходу «Партнерство «Відкритий уряд»: визначення пріоритетів України на 2018 — 2020 роки».
За словами Олександра Саєнка, інститути громадянського суспільства роблять значний внесок у розвиток держави. Тому уряд під керівництвом Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана заклав у свою діяльність принцип системного залучення громадськості до ухвалення рішень. Спільно вдалося досягти таких вагомих результатів, як створення електронної системи публічних закупівель ProZorro, відкриття 80% державних реєстрів, запровадження електронних петицій, створення умов для моніторингу використання публічних коштів, відкриття інформації про кінцевих бенефіціарів, розвиток відкритих даних, завдяки чому Україна піднялась у світовому рейтингу відкритості державних даних Global Open Data Index на 30 позицій.
Зараз відбувається системне залучення громадськості до підготовки урядових рішень, стратегічних планів на рівні Секретаріату Кабінету Міністрів. Реалізація ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд», на переконання Олександра Саєнка, має сприяти трьом цілям: формуванню довіри між урядом та громадськістю, подоланню корупції та забезпеченню реагування на потреби громадян, зокрема через інституційну реформу державного управління та впровадження адміністративних процедур.
Наразі необхідно визначити такі заходи, які зробили б зміни у напрямі відкритості та прозорості незворотними. Як зазначив Олександр Саєнко, саме завдяки активній участі громадськості Україна готує амбітні плани з реалізації ініціативи, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Своєю чергою, співголова Координаційної ради з питань реалізації ініціативи в Україні від громадськості Олеся Архипська наголосила, що саме платформа «Відкритого уряду» дала змогу зламати бюрократичні стандарти підготовки урядових документів і встановити новий формат партнерства уряду та громадськості. Це відображається і в способі обговорень пропозицій до плану дій в межах ініціативи, і у визначенні партнерів органів влади від громадянського суспільства.
Як підкреслила Олеся Архипська, активна участь у «Партнерстві «Відкритий уряд» посприяла Україні чи не вперше увійти до першої десятки світових рейтингів і посісти четверту сходинку в групі «Країни Східної Європи й Центральної Азії» індексу відкритого уряду та 43 позицію серед усіх 102 країн, що оцінювалися. У напрямі відкриття інформації про бенефіціарних власників Україна загалом є світовим «драйвером» реформ, ставши першою країною, яка приєдналась до Глобального реєстру бенефіціарних власників.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»