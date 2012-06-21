У Сумах відбулася 12-та щорічна урочиста церемонія нагородження переможців проекту «Спортивна особистість Сумщини-2017», в якій визначили найкращих із кращих у різних номінаціях та видах спорту. Переможцями стали дзюдоїст Артем Хомула та легкоатлетка Інна Кашина.
Вітаючи учасників свята, голова Сумської обласної ради Володимир Токар та т.в.о. голови Сумської ОДА Микола Подопригора наголосили, що край має потужні спортивні традиції, освячені іменами Володимира Куца, Володимира Голубничого, Олександра Шапаренка, Олени Петрової, сестер Валі та Віти Семеренко, інших видатних спортсменів. І зараз в області роблять усе, аби примножувати здобутки. Так, останнім часом тут відкрили Центр олімпійської підготовки з легкої атлетики, спортивний інтернат «Барса», розпочали реконструкцію стадіону «Авангард» тощо.
А за підсумками минулого року представники краю вибороли на різних змаганнях понад 800 медалей, з яких 305 — золоті, що є одним із кращих результатів за останні роки.