Нещодавно в Києві відбулася урочиста церемонія нагородження переможців XII Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року-2017». Всі лауреати були визначені шляхом таємного голосування серед членів Української академії спорту, куди входять видатні атлети різних років. На вибір було запропоновано по три кандидати у кожній номінації.
Кращий спортсмен року. Олександр Хижняк – чемпіон світу, чемпіон Європи з боксу (75 кг), кращий боксер чемпіонату світу і Європи, кращий боксер світу-2017.
Краща спортсменка року. Ольга Харлан – чемпіонка світу з фехтування на шаблях.
Кращий тренер року. Світлана Саідова – головний тренер збірної України з синхронного плавання – за 6 медалей чемпіонату світу.
Сенсація року. Юлія Левченко – срібний призер чемпіонату світу з легкої атлетики, бронзовий призер чемпіонату Європи в закритих приміщеннях, бронзовий призер чемпіонату світу U20, чемпіонка Європи U23 (стрибки у висоту).
Краща команда року (збірна). Збірна України з синхронного плавання – Анна Волошина, Анаста- сія Савчук, Олександра Кашуба, Валерія Апрелева, Єлизавета Яхно, Ксенія Сидоренко, Яна Наріжна, Владислава Алексієва, Марина Алексієва – бронзові призери чемпіонату світу (6 медалей).
Олімпійська надія України. Дарина Білодід – чемпіонка Європи з дзюдо серед дорослих (48 кг).
Сильні духом (паралімпійські види спорту). Людмила Ляшенко – чотириразова чемпіонка, срібна і бронзова призерка чемпіонату світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.