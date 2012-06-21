Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область належить до регіонів, де особливо активно споруджуються об’єкти спортивної інфраструктури за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Зокрема, впродовж нинішнього року будуть реалізовані 8 проектів, що значно розширить можливості жителів місцевих громад для активного заняття спортом, пропаганди здорового способу життя.
Загалом в Україні цього року за рахунок коштів ДФРР фінансуватимуться 131 проект на суму майже 1,3 мільярда гривень.
Мовиться не тільки про зведення нових об’єктів, а й реконструкцію, капітальний ремонт стадіонів, спортивних майданчиків, басейнів тощо.
Загалом у країні вже схвалені до реалізації понад 700 регіональних проектів, що стосуються різних об’єктів соціальної інфраструктури і які фінансуватимуться із Державного фонду регіонального розвитку.