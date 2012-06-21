Більш як сто дітей із 17 районів, міст і об’єднаних територіальних громад Полтавщини взяли участь в обласному злеті юних туристів і краєзнавців, присвяченому 65-річчю місцевого краєзнавчого руху. Найактивніше себе проявили Білоцерківська ОТГ і Гадяцький район, які відрядили по дві команди. Програма злету була досить насичена. На виставці учасники презентували цікаві матеріали, здобуті в експедиціях, під час походів та екскурсій, а також ті, що представлені у шкільних музеях. Окрім того, вони подали творчі звіти про розвиток туристсько-краєзнавчої справи у своєму районі, місті, ОТГ, закладі освіти. За підсумками журі, із 17 команд-учасниць 8 отримали дипломи переможців. Це команди Лютенської ЗОШ Гадяцького району, Човно-Федорівської ЗОШ Зіньківського району, Калайдинцівської ЗОШ Лубенського району, Чорноглазівської ЗОШ Полтавського району, Кобеляцького НВК №1, Глобинського районного будинку дитячої та юнацької творчості, а також команди Глобинської гімназії №1 Глобинської ОТГ та Балакліївської ЗОШ Білоцерківської ОТГ. Решту команд відзначили за активну участь та вручили дипломи лауреатів. Під час злету пройшла благодійна акція «Подаруй частинку тепла», в ході якої учасники зібрали обереги, листівки, малюнки до «Скриньки Добра», яку волонтери із Батальйону небайдужих передадуть у зону бойових дій.
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