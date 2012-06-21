Вчені з Колумбійського університету (США) створили назальний спрей, який запобігає проникненню в організм коронавірусу SARS-CoV-2. Новинка вже була успішно випробувана на тхорах і за кілька днів має бути протестована на людях, повідомляється на сайті вузу.

Основною діючою речовиною спрею є створений вченими ліпопептид. Ця молекула розпізнає спайковий білок вірусу, яким він з'єднується з клітиною людини, і перешкоджає їх злиттю. Ефективність новинки була перевірена на тхорах – легені у них дуже схожі на людські. До того ж ці тварини вкрай сприйнятливі до зараження SARS-CoV-2, вірус в їх середовищі швидко поширюється.

В ході експерименту ліпопептід ввели в носи шести тхорів. Потім оброблених тварин розмістили в клітках з двома контрольними тхорами. Одному вводили в ніс сольовий розчин, а інший був інфікований SARS-CoV-2. Після 24 годин інтенсивного прямого контакту між тхорами тести показали, що жоден з оброблених тваринах не заразився вірусом від свого інфікованого сусіда по клітці і їх вірусне навантаження дорівнювала нулю, в той час як контрольні тварини виявилися сильно інфікованими.

Противірусний засіб легко вводиться, і, за даними авторів розробки, захист починається негайно, а її тривалість становить не менше 24 годин. Ліпопептид недорогий у виробництві, має тривалий термін зберігання і не вимагає охолодження.

Препринт дослідження опублікований на порталі bioRxiv. Трохи раніше вчені також опублікували в журналі mBio статтю, що описує перше покоління створеного ними з'єднання і його вплив на тривимірну модель легень людини. Згідно з результатами, ліпопептид зміг запобігти поширенню вірусу і не був токсичним для клітин дихальних шляхів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»