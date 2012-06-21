Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



На шахрайський гачок молодика одного з райцентрів Тернопільщини легко ловилися красуні від 18 до 28 років. Протягом року спритник зумів втілювати власну схему ошуканства. З молодими жінками він знайомився у соцмережі, спілкувався, здобуваючи довіру, кілька місяців листувався з ними, а потім просив допомоги у виведенні готівки, яку виграв через букмекерську контору. І знаходив таких «помічниць», які поповнювали віртуальний гаманець з прийому ставок.

За інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області, правоохоронці зафіксували майже 50 фактів шахрайства. Наразі встановили сім потерпілих, але гадають, що їх може бути більше, тож просять жінок, яких ошукали, зголошуватися. Сума ж збитків афери зараз становить 90 тисяч гривень.

27-річний зловмисник у протиправному поліціянтам зізнався. Каже, що вже працевлаштувався, тож запевняє і правоохоронців, і ошуканих молодих жінок, що всі гроші неодмінно поверне. Слідчі ж тим часом скерували до суду два кримінальні провадження. І крапку в цій протиправній історії, звісно ж, ще не поставили.