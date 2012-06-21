Рейдерством черкащан не здивуєш. То тут, то там, особливо на селі, виникають подібні ситуації. Цього разу «пощастило» Городищенському району. Як повідомили телефоном місцеве відділення поліції, група озброєних чоловіків проникла на територію одного з сільгосппідприємств. Вони ховали обличчя під футболками й намагалися силою захопити підприємство. Слідчо-оперативна група, яка швидко прибула на місце, разом із оперативними працівниками та підрозділом спеціального призначення не тільки припинила незаконні дії рейдерів, а й затримала їх. Під час особистого огляду в чоловіків вилучено карабін, пістолети, газові балончики та ножі.
Працівники поліції нині встановлюють особи мету їхнього перебування на території підприємства. Як уже з’ясували правоохоронці, чоловіки прибули на територію району з Київської, Житомирської і Харківської областей. Затриманих (а їх близько 50 чоловік) доставили до Городищенського відділення поліції. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 206-2 («Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації») Кримінального кодексу України.
Як написав у Facebook перший заступник глави Національної поліції В’ячеслав Аброськін, так буде з усіма шукачами пригод. Керівник уточнив, що «ринкова вартість» затриманих рейдерів 500 грн за день роботи.