30 липня Уряд ухвалив зміни, що спрощують надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів та ветеранок, а також їхніх родин та родин загиблих Захисників та Захисниць України, розроблені за ініціативи Мінветеранів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Це черговий крок у впровадженні системної моделі підтримки ментального здоров’я, яка є одним із напрямів державної ветеранської політики.
Зокрема актом:
- Оновлено склад мультидисциплінарної команди, що надає психологічну допомогу третього рівня — без обов’язкової присутності соціального працівника, адже фахівець із супроводу ветеранів може залучати соціального працівника за потреби.
- Удосконалено порядок надання послуг — щоб процедура була простішою та прозорішою.
- Уточнено порядок розрахунку та виплати компенсації за надані послуги.
Що змінюється — і чому це важливо?
Якісна і доступна допомога
Завдяки оновленим правилам більше ветеранів та ветеранок зможуть отримати своєчасну та якісну психологічну допомогу.
Залучення більшої кількості фахівців
Спрощено вимоги до суб’єктів надання послуг і вдосконалено механізми компенсації, що дозволить залучити більше психологів у громадах по всій Україні.
Ефективне використання бюджетних коштів
Нові підходи до фінансування послуг дозволять спрямовувати ресурси саме туди, де вони найбільше потрібні — на реальну допомогу ветеранам та ветеранкам.
Менше бюрократії для надавачів послуг
Спрощено звітність для психологів. Це зменшить адміністративне навантаження і дозволить фахівцям зосередитися на головному — роботі з людьми.
Це не окремий крок, а частина цілісної політики держави у сфері підтримки ментального здоров’я Захисників і Захисниць.