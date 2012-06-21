Історик-любитель Ярослав Мусялковський знайшов понад 200 срібних монет початку 14 століття в колишньому військовому таборі поблизу місця битви під Росліном, де шотландські війська на чолі з Джоном Коміном розгромили англійців у 1303 році.
У битві під Росліном загинуло понад 20 000 людей, коли шотландські солдати розгромили англійські війська. В інших джерелах йдеться, що з 30 000 англійських солдатів, які вийшли на поле битви, вижило лише 2000.
Частина знайдених монет має зображення англійського монарха короля Едуарда I, який царював з 1271 до 1307 роки. Інші монети, відчеканені ірландським монетним двором.
Монети, які вивчили фахівці Національного музею Шотландії, нагадують англійського монарха короля Едуарда I, правління якого тривало з 1271 по 1307 рік.
Монети знайшли поряд із гончарними виробами. Шотландський підрозділ Treasure Trove підтвердив, що вивчає знахідку. На думку археологів, під час битви у таборі було багато тисяч чоловіків. Швидше за все, що знайдений скарб, це плата найманцям, які брали участь у битві.
Можливо, військовий скарбник заховав гроші в глиняний горщик, щоб потім їх викопати, але загинув на полі бою, і його таємниця відкрилася нащадкам лише тепер, 718 років потому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»