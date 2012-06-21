Президент Володимир Зеленський зустрівся з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, який перебуває в Україні із дводенним візитом. Зустріч було присвячено обговоренню першочергових заходів для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема підготовці двосторонніх переговорів на рівні глав держав.
Обговорено й можливості поглиблення українсько-американської співпраці в секторах безпеки та оборони, енергетичної безпеки, а також у питаннях реформування Збройних сил України та вітчизняної оборонної промисловості.
Володимир Зеленський подякував американській стороні за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, послідовну офіційну політику щодо Криму та зусилля, спрямовані на досягнення прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі. Глава держави висловив сподівання, що США зможуть більше долучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу, повідомляє Офіс Президента. Він зазначив, що Україна схвалила б долучення Сполучених Штатів до нормандського формату.
Володимир Зеленський відзначив важливість консолідованої позиції США й інших партнерів України для забезпечення звільнення українських моряків та інших незаконно утримуваних наших співгромадян у тюрмах і таборах сусідньої держави-агресора.
Того самого дня Джон Болтон заявив, що США готові розглянути можливість участі в переговорах між Президентом Володимиром Зеленським і президентом РФ, повідомляє УНІАН з посиланням на Радіо Свобода. Білий дім занепокоєний діяльністю Росії в Чорному морі та її військовою активністю в анексованому Криму. Тому в США очікують на продовження і розширення військової співпраці з Україною.