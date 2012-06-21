Члени палати представників Конгресу США внесли законопроєкт щодо введення санкцій проти 24 співробітників ФСБ у відповідь на незаконні дії російських спецпризначенців, які торік у листопаді затримали три українських судна та заарештували 24 українських моряків.
Проєкт закону має назву «Акт про припинення агресивного втручання у свободу шляхом введення санкцій». Його суть полягає у накладенні санкцій на 24 співробітників ФСБ та їхнього близького оточення і збереження цих обмежувальних заходів доти, доки не звільнять українських моряків.
У заяві авторів законопроєкту демократів Марсі Каптур та Майкла Куїглі, республіканців Енді Гарріса та Браяна Фітцпатріка йдеться, що «США рішуче засуджують небезпечний напад Росії на ВМС України і незаконне затримання 24 українських моряків».
Конгресмени вважають, що міжнародне співтовариство не може стояти осторонь, бо Москва посилює агресію в Європі та в усьому світі. За словами Марсі Каптур, «Сполучені Штати і вільний світ повинні підвищити ціну російських вторгнень доти, доки кожен із 24 українських моряків не повернеться додому і не буде звільнено судна».
Намір Конгресу США ввести санкції проти співробітників ФСБ у відповідь на агресію Росії в Керченській протоці стане кроком на підтримку аналогічних дій Євросоюзу. У березні цього року Європейський Союз запровадив санкції проти восьми громадян РФ, причетних до нападу на кораблі українських ВМС.
15 березня в Офіційному віснику ЄС було опубліковано імена підсанкційних осіб, серед яких командувач військ РФ південного військового округу генерал-полковник Олександр Дворніков та начальник прикордонного управління ФСБ Криму і Севастополя Сергій Станкевич. Санкції накладено на командирів кораблів «Суздалець» Сергія Щербакова, «Дон» держприкордонслужби ФСБ Росії Олексія Саляєва і «Смарагд» Андрія Шипіцина, які атакували українські кораблі.
Суть цих персональних санкцій полягає у забороні вказаним особам в’їжджати на територію ЄС і замороженні їхніх активів у європейських банках.
Після запровадження європейських санкцій чимало експертів говорили про те, що вони символічні, адже дуже сумнівно, щоб оперативники, вписані у заборонний візовий список, мали великі активи в Європі. А якщо й так, то ці люди однаково не впливають на російську політику. Проте і західні, й українські аналітики вважають, що персональні санкції — все-таки ліпше, ніж ніякі. Крім того, нинішній політичний клімат у країнах — членах ЄС робив неможливим введення інших, жорсткіших санкцій проти Росії.
Після нападу на українські судна Росія, всупереч міжнародним та двостороннім угодам, почала ще й блокувати прохід суден через Керченську протоку в Азовське море до українських портів, що фактично зупинило судноплавство в цьому регіоні. Попри заклики міжнародної спільноти гарантувати вільний прохід суден через Керченську протоку, російські прикордонники по кілька діб оглядали іноземні кораблі, які прямували в українські порти.
Європарламент і окремі європейські політики закликали ЄС у відповідь на черговий вияв російської зневаги до міжнародного права заборонити суднам РФ заходити у порти західних країн. Проте поки що цей заклик залишився без відповіді.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»