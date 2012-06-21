США можуть вийти зі Світової організації торгівлі (СОТ), якщо побачать у цьому необхідність.
Про це заявив у вівторок президент США Дональд Трамп, передає Інтерфакс-Україна.
«Ми вийдемо, якщо нам доведеться зробити це», - сказав Трамп, виступаючи в місті Монака (штат Пенсильванія).
Президент підкреслив, що до його приходу до влади США програвали всі суперечки в СОТ, але тепер США виграють більшість суперечок, тому що в СОТ «знають, що у них під ногами не дуже-то твердий грунт».
Він пояснив, що в СОТ роками надавали привілеї таким країнам як Китай та Індія, забуваючи при цьому про інтереси США.
Трамп раніше вже погрожував вийти з СОТ, стверджуючи, що організація несправедливо ставиться до США.
У 2018 році в інтерв'ю Fox News президент стверджував, що СОТ «була створена, щоб приносити вигоду всім, окрім нас».
У липні цього року Трамп писав в Twitter, що «найбагатші країни світу стверджують, що вони розвиваються, щоб обійти правила СОТ і заробити особливе ставлення». Тоді ж Трамп опублікував меморандум, в якому він заявив, що «СОТ відчайдушно потребує реформи».