США погодили пакети продажу безпекової допомоги для України в межах програми Foreign Military Sales на загальну суму понад 200 млн доларів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Погодження пакетів безпекової допомоги відбулося на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа.

«Це надзвичайно важливий внесок у порятунок життів та тривалий мир в Європі. Дякуємо Президенту США, Міністру оборони США та американському народу за послідовну підтримку України», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Очільник Міноборони також підкреслив, що фінансування цих пакетів безпекової допомоги для України повністю забезпечуватимуть виключно країни-партнери.

Перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму 104 млн доларів. Він передбачає ремонтні послуги та довгострокове технічне обслуговування цього озброєння.

Другий пакет, вартістю 99,5 млн доларів, охоплює послуги з транспортування та консолідації вантажів, а також інші логістичні послуги для підтримки програм безпековоїдопомоги.

Мета цих продажів – посилити обороноздатність України, забезпечити здатність протистояти поточним і майбутнім загрозам та зміцнити регіональну безпеку.