Проти побудови та введення в експлуатацію російського газопроводу «Північний потік-2» спільно виступили президенти Сполучених Штатів Америки та Румунії Дональд Трамп і Клаус Вернер Йоганніс. Цю позицію зафіксовано у спільній заяві президентів за підсумками зустрічі у Вашингтоні.
«Сполучені Штати й Румунія визнають, що енергетична безпека — це національна безпека. Ми наголошуємо на нашому спротиві «Північному потоку-2» та іншим проєктам, що роблять наших союзників і партнерів залежними від енергоносіїв з Росії», — йдеться у спільній заяві, поширеній пресслужбою Білого дому.
У повідомленні наголошено, що ресурси газу в Румунії мають значний потенціал і можливість підвищувати рівень заможності обох країн та посилювати енергетичну безпеку Європи, повідомляє УНІАН.
«Сполучені Штати й Румунія вивчають шляхи поліпшення інвестиційного клімату в енергетичній галузі Румунії, щоб вони були корисними обом країнам. Наполегливо закликаємо нашу промисловість тісно співпрацювати у підтримці цілей ядерної енергетики для цивільного призначення», — зазначено у спільній заяві.
Президенти Сполучених Штатів Америки та Румунії заявляють, що обидві країни прагнуть зміцнити позицію оборони і стримування в регіоні Чорного моря в межах Організації північноатлантичного договору (НАТО).
«Наші держави здійснюють наполегливі зусилля з модернізації наших збройних сил і виконання наших зобов’язань у межах НАТО з розподілу фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менш як 2% ВВП. Наші військовослужбовці стоять пліч-о-пліч для захисту свободи і прагнуть зміцнити нашу позицію оборони і стримування на східному рубежі, зокрема в Чорному морі, яке має стратегічне значення для трансатлантичної безпеки», — наголошено в підсумковому документі.
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