США і Австралія вважають за необхідне укласти нову угоду про контроль над озброєннями, причому з більшою кількістю учасників, ніж у попередніх угодах. Про це сказано в спільному документі, прийнятому за підсумками австралійсько-американських міністерських консультацій.
«Міністри і держсекретар підтвердили необхідність нової ери в контролі над озброєннями, яка розширить кількість держав і систем озброєнь, включених в досягнуті угоди, а також активізує зусилля зі скорочення ядерних ризиків», – йдеться в тексті документа.
Як наголошується на сайті Пентагону, США допускають продовження угоди СНО-3 (Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь) за участю більшої кількості країн і мають намір «залучити Росію». Також США закликають Китай включитися в переговорний процес.
29-ті щорічні консультації відбулися в Австралії. У них з австралійського боку взяли участь глава МЗС Маріс Пейн і міністр оборони Лінда Рейнолдс, з американського– держсекретар Майк Помпео і глава оборонного відомства оборони Марк Еспер.
СНО-3 був підписаний в 2010 році. Він залишається єдиним діючим договором між Росією і США про обмеження озброєнь. Ще один документ – Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) –- забороняв двом країнам виробляти і розгортати балістичні та крилаті ракети середньої (зона ураження від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і меншою (зона ураження від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.
У лютому 2019 року Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД, звинувативши Москву в невиконанні пунктів документа через російської ракети 9М729. 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення участі в угоді.