Палата представників Конгресу США схвалила консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 фінансовий рік, у якому загальну допомогу Україні визначено в обсязі 620,7 мільйона доларів. Обсяг запланованих для України коштів на 2018 рік перевищує відповідну суму за минулий рік, повідомляє у Facebook Посольство України у США.
«Згідно із законопроектом Пентагону, надають 200 мільйонів доларів для військово-технічної допомоги Україні», — йдеться у повідомленні. Ці кошти спрямують на фінансування проектів американської підтримки ЗСУ. Серед них підготовка військовослужбовців, надання військової техніки й спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення та розвідувальна підтримка силових структур України.
Крім того, Державний департамент надасть Києву понад 420 мільйонів доларів. «Це фінансування буде спрямоване на посилення безпекової підтримки України за програмою «Міжнародне військове фінансування», — пояснили дипломати.