Американська компанія Ford 12 листопада представить електричну версію комерційного автомобіля Transit.
Модель E-Transit отримає повністю електричну силову установку і з'явиться на ринку США і Канади в 2022 році. Подробиць про електродвигуни поки немає. Але відомо, що машина буде пропонуватися у кількох версіях, зокрема з довгою базою і високим дахом.
Модель оснастять системами розпізнавання пішоходів, попередження про зіткнення, екстреного гальмування і контролю рядності руху.
Виробництво E-Transit налагодять на заводі Ford в штаті Мічиган (США).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»