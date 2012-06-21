2020 рік можна назвати роком великих сподівань. І користувачі, і ринок чекають від технологічних компаній якихось феєричних проривів, яких, будемо чесні, дуже давно не було. Від Xiaomi та інших китайських брендів чекають перших якісних смартфонів з фронтальною камерою,що міститься під дисплеєм, а від Apple – абсолютно нового продукту. І ось, на радість таким фанатам, була розкрита ймовірна дата виходу перших «розумних» окулярів «яблучної» компанії.

Так, засновник компанії Display Search Росс Янг опублікував у своєму Twitter-акаунті пост про те, що безліч джерел повідомило йому про розробку Apple власних смарт-окулярів. За даними інсайдерів, пристрій отримає 0.5-дюймові microOLED-лінзи, що розробляються Sony спеціально для AR і VR. При цьому Янг також зазначив, що джерела заявили про анонс новинки в першій половині 2022 року.

Нагадаємо, що ця інформація цілком співпадає з більш ранніми витоками, які також заявляли про весняну презентації 2022 року, на якій Apple і повинна показати довгоочікувану новинку. Відзначимо лише, що ті ж чутки повідомляли про те, що Apple Glasses продаватимуть за досить низькою ціною – в районі 400-500 доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»