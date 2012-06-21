22 серпня відбудеться презентація флагманського смартфона iQOO Pro 4G. «Урядовий кур’єр» розшукав технічні характеристики новинки і ділиться з вами за день до офіційної презентації.
Ймовірно, iQOO випустить дві моделі смартфона: з підтримкою 5G-мереж і без неї. Згідно з документацією TENAA, iQOO Pro 4G отримає 6,41-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів. Працювати смартфон буде на базі новітнього процесора Snapdragon 855+. На ринок вийдуть дві модифікації гаджета: з 8 ГБ і 12 ГБ оперативної пам'яті. Розмір внутрішнього накопичувача буде варіюватися від 128 до 512 ГБ. Заявлена підтримка двох SIM-карт в режимі Dual Stanby.
Ємність вбудованого акумулятора складе 4410 мАг. Особливістю iQOO Pro 4G стане потрійна камера, представлена сенсорами на 48, 13 і 2 мегапікселя. При розмірах 156,77 х 75,73 х 9,325 мм вага смартфона – 215 грамів.
Про вартість iQOO Pro 4G нічого не повідомляється.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»