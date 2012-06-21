Згідно з попередніми даними, Huawei анонсує лінійку Nova 8 вже в наступному кварталі. У той же час, характеристики моделі Nova 8, а також Pro версії стали відомі вже зараз. Крім того, інсайдери назвали попередню вартість моделей.
Так, за інсайдерськими даними Huawei Nova 8 оснастять процесором MediaTek Dimensity 820. Також смартфону приписують OLED-екран з підтримкою частоти відновлення 90 Гц.
Крім витоку характеристик Nova 8, інсайдери поділилися і особливостями старшої моделі – Nova 8 Pro. Так, смартфону приписують роботу на базі Dimensity 1000+ і OLED-екран з частотою оновлення зображення 120 Гц.
За попередніми даними Huawei Nova 8 буде продаватися за 485 доларів, тоді як за Pro версію компанія може запросити 590 доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»