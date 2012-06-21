Молодь з окупованих територій Донбасу, дитинство і юність якої випали на минулі неймовірно важкі шість років у нашій сучасній історії, зрозуміти складно, але можна і потрібно. Спробуйте тільки уявити себе на місці когось із них. Адже якщо тобі всього 10 років, ти дуже вразливий до всюдисущої липкої пропаганди, що, немов пробка, застрягла у вухах.