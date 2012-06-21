Китайські виробники щомісяця презентують одразу по кілька смартфонів, а місцевий аналог тесту AnTuTu і Geekbench раз на місяць публікує список найбільш продуктивних пристроїв з тих новинок, які вийшли на ринок. У серпневий рейтинг увійшли анонсовані кілька днів тому смартфони Redmi Note 8 і Note 8 Pro.
На першій сходинці розташувався Nubia Z20, оснащений відразу двома дисплеями. Результат флагмана – 450 040 балів. Друге місце дісталося самому доступному з нині представлених 5G-смартфонів – iQOO Pro 5G, який набрав 449 826 балів. Замикає трійку лідерів Samsung Galaxy Note10 + 5G c показником в 433 667 очок.
Уся вісімка рейтингу виглядає так:
1.Nubia Z20 – 450 040 балів
2. iQOO Pro 5G – 449 826 балів
3. Samsung Galaxy Note10 + 5G – 433 667 балів
4. Samsung Galaxy Note10 – 415 680 балів
5. Pioneer X1 – 410 137 балів
6. Meizu 16s Pro відвідувань – 404 099 балів
7. Redmi Note 8 Pro - 235 110 балів
8. Redmi Note 8 – 179 892 бали
Обидві новинки Redmi виявилися найменш продуктивними смартфонами через те, що вони не позиціонуються як флагманські. З відривом майже в 200 тисяч балів на сьомому рядку розмістився Redmi Note 8 Pro, побудований на базі процесора MediaTek Helio G90T. На останній сходинці – модель Redmi Note 8 з платформою Snapdragon 665.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»