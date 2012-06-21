У Національному заповіднику «Софія Київська» привітали переможців і призерів ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Вітаючи переможців, заступник міністра освіти і науки Артур Селецький подякував педагогам, які долучилися до мовного марафону: підготували учасників, працювали в журі різних етапів конкурсу.

«Ваш професіоналізм, відповідальність і любов до дітей допомогли вихованцям успішно пройти всі випробування конкурсу й показати добрі результати», – цитує його слова прессужба МОН.

Конкурс відбувся в чотири етапи: шкільний, районний, обласний, підсумковий. Він об’єднав учнів 3–11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої освіти й студентів закладів вищої освіти. У підсумковому етапі цьогорічного конкурсу, що відбувся 29 лютого 2020 року, взяло участь майже 1000 учнів і студентів.

Крім морального задоволення від перемоги, 14 кращих знавців рідного слова упродовж року отримуватимуть і стипендію Президента України. Її виплачуватимуть із 1 вересня 2020 року до 1 вересня 2021 року.

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