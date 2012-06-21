За новими розцінками для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, за незаконний відстріл оленя європейського браконьєри повинні сплатити державі штраф у розмірі 60 тис. грн, за оленя плямистого – 50 тис. грн, за лань та кабана – 40 тис. грн, козулю та муфлона – 32 тис. грн. з конфіскацією зброї та транспортних засобів.
Розцінки за незаконне добування представників фауни не замінюють штраф за самий факт порушення закону. Штраф сплачується окремо.
А за добування червонокнижних видів тварин наступає кримінальна відповідальність.